Atlético-GO vê rival Goiás no Olímpico pela 5ª vez

O Atlético volta a fazer clássico com o Goiás, no Estádio Olímpico, pela 5ª vez, desde a reabertura da praça esportiva, em setembro de 2016. Os dois clubes, que têm estádios próprios, mas utilizam também o Estádio Serra Dourada, atuaram em situações diferentes no Olímpico. Cada equipe venceu duas vezes no local e isso teve significado especiais para cada agremiação. ...