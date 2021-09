Esporte Atlético-GO vê 'perda' em jogos sem público na Série A

O Atlético-GO avalia como “perda” a continuidade da Série A sem público nos estádios. O Dragão também garante que respeitará a decisão tomada pelos dirigentes de 19 clubes na reunião com a CBF nesta quarta-feira (8), de que a competição só poderá ter torcida quando houver a liberação em todas as cidades com times na disputa do Brasileiro.A diretoria atleticana vai aguardar ...