Esporte Atlético-GO vê equilíbrio na Copa do Brasil como dificuldade Dragão tem um dos goleiros menos vazado do Campeonato Goiano, Maurício Kozlinski, que tem apenas dois gols sofridos

Um dos goleiros menos vazado do Campeonato Goiano – apenas dois gols sofridos -, Maurício Kozlinski, do Atlético-GO, ressalta o equilíbrio na 2ª fase da Copa do Brasil. Caso o Dragão passe à 3ª fase, terá como adversário o São José-RS, que eliminou a Chapecoense nas penalidades. O elenco atleticano tem treinado, desde o início do ano, pênaltis. Ano passado, o time...