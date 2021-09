Esporte Atlético-GO vê disputa mais acirrada na zaga Atlético-GO apresenta Pedro Henrique, sexta opção do elenco para buscar lugar no time

Pedro Henrique, formado na base do Goiás e com atuações pelo alviverde até 2015, é um dos seis zagueiros que a comissão técnica tem à disposição. O jogador chega para acirrar a disputa por vaga na posição, uma das mais elogiadas no elenco por causa da segurança e regularidade mostrada na Série A 2021. Por enquanto, Pedro Henrique chega para aprimorar a parte físic...