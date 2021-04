Esporte Atlético-GO vê chance de Michael recuperar bom futebol no clube Na concorrência por atacante do Flamengo, presidente diz que negociação está no início

O Atlético-GO manifesta interesse pelo empréstimo do atacante Michael, do Flamengo. Apesar de manter há alguns dias as conversas com o jogador e o procurador dele, Eduardo Maluf, a diretoria atleticana continua com o discurso de considerar difícil a negociação. O Dragão pretende contar com o jogador, mas, como o interesse se tornou público, o presidente atleticano, A...