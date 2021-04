Esporte Atlético-GO usa redes sociais para festejar 84 anos de história Clube rubro-negro festa aniversário de fundação no dia 2 de abril

O Atlético-GO comemora, nesta sexta-feira (2 de abril), os 84 anos de fundação do clube. Como não poderá promover nenhum tipo de evento aberto ao público, o departamento de marketing e a assessoria de imprensa atleticanos vão apresentar algumas novidades nas redes sociais do clube. A intenção é valorizar as plataformas de áudio para que o torcedor do D...