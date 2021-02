Esporte Atlético-GO usa 50 jogadores em campanha do título estadual Com competição fragmentada pela pandemia da Covid-19, Dragão tem lista extensa de nomes que atuaram na conquista da 15ª taça estadual

O Atlético-GO foi campeão goiano e utilizou 50 jogadores ao longo da campanha para levar para galeria rubro-negra a 15ª taça do Campeonato Goiano. O número alto de jogadores se deu pela excepcionalidade imposta pela pandemia do novo coronavírus e o intervalo de mais de dez meses da competição. Com a interrupção do Campeonato Goiano em março de 2020, forçada pelas...