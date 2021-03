Esporte Atlético-GO ultrapassa Goiás e é o melhor goiano no Ranking Nacional de Clubes da CBF Único representante goiano na Série A para 2021, Dragão aparece na 19ª colocação na tabela. Vila Nova garante vaga na Copa do Brasil

Após a temporada 2020, o Atlético-GO aparece na frente do Goiás no Ranking Nacional de Clubes (RNC) que será divulgado no site da CBF nesta segunda-feira (1). O Dragão superou o alviverde e é o melhor representante goiano na lista. Pelo novo ranking, o Vila Nova está garantido na Copa do Brasil de 2021. Bicampeão brasileiro, o Flamengo assumiu a ponta ao ultrapassar o...