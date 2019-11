Esporte Atlético-GO treina pênaltis no início da preparação para última rodada da Série B Três jogadores perderam cobranças nos últimos jogos: Mike, Pedro Raul e Nicolas

Pênaltis viraram tormento para o Atlético nas rodadas finais da Série B do Brasileiro. Enquanto muitos reclamam da não marcação deles, por parte da arbitragem, o Dragão teve penalidades a favor, nos jogos com Londrina, Oeste, Paraná e Brasil. Coincidência, as quatro penalidades foram desperdiçadas por Mike (duas), Pedro Raul e Nicolas. Assim, preocupado com erros nas c...