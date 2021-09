Esporte Atlético-GO traz Jefferson para projeto futuro e busca atacante Contrato do lateral esquerdo será de três anos com o Dragão

Na semana de encerramento das inscrições de jogadores na Série A, o Atlético-GO acertou a contratação do lateral esquerdo Jefferson, de 24 anos e que estava no Goiás. O jogador poderá ser o último contratado, mas o Dragão ainda procura no mercado um atacante de lado. Porém, há dificuldades para se encontrar jogadores com perfil desejado pelo clube e o prazo para regu...