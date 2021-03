Esporte Atlético-GO traz atacante do Corinthians e encaminha acerto com jogador do Santos Intenção da direção atleticana é dar mais opções ofensivas à comissão técnica

O Atlético-GO teve as últimas horas movimentadas no mercado nacional. O Dragão busca contratações para reforçar o ataque e definiu o empréstimo de André Luís, de 23 anos, que pertence ao Corinthians. Ao mesmo tempo, negocia para ter outro atacante emprestado. Desta vez, o nome é o de Arthur Gomes, de 22 anos, que está no Santos e, aparentemente, fora dos planos do téc...