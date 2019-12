Esporte Atlético-GO tratará Copa do Brasil como prioridade Dragão quer manter meta de chegar o mais longe possível na competição nacional. Previsão é de que cinco fases sejam disputadas no primeiro semestre

A Copa do Brasil será a prioridade do Atlético-GO no primeiro semestre de 2020. O objetivo rubro-negro na competição, na próxima temporada, será o mesmo da meta deste ano: chegar o mais longe possível. A diferença é de que o torneio terá foco atleticano maior na próxima edição, segundo a direção. A estreia rubro-negra será contra o União de Rondonópolis-MT...