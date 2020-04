Esporte Atlético-GO transmite live sobre formação de atletas nas categorias de base Dragão fará transmissão nesta quinta-feira (23) no perfil do Instagram da base rubro-negra

O Atlético faz, na tarde desta quinta-feira (23), uma live para discutir formação nas categorias de base. O gerente das categorias de base do Dragão, Wendell Batata, e o coach do Atlhetico Paranaense, Cocito, abordam o tema "A base de tudo - formação de atletas nas categorias de base". A live será às 15 horas desta quinta (23), no Instagram da base atleticana (@dra...