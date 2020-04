Esporte Atlético-GO: trabalhar agilidade, vídeos e paredão para os goleiros Preparador Marcos Medeiros detalha como organiza rotina de trabalhos específicos à distância

Desde a paralisação do futebol no País, em meados de março, por causa da pandemia do coronavírus, as comissões técnicas repassaram aos jogadores planilhas de treinos para serem feitos em casa. O home office do atleta é basicamente treino físico. Mas e os goleiros, cujos treinos diários são diferenciados?No caso do Atlético-GO, o preparador de goleiros, Marcos Medeiros, mant...