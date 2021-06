Esporte Atlético-GO traça planos para usar prêmio da Copa do Brasil Diretoria cita reforço para os cofres, premiação ao elenco e investimento em “algum legado”

A classificação do Atlético-GO às oitavas de final da Copa do Brasil renderá ao clube a cota de R $2,7 milhões. A premiação no torneio nacional é sempre bem vinda aos cofres atleticanos, pois tem auxiliado no custeio das despesas da agremiação (dívidas fiscais, por exemplo) e até investimentos (ano passado, serviu para ajudar no custeio das obras do Estádio Antônio Accioly...