Esporte Atlético-GO termina giro, como visitante, contra Fluminense Delegação do Dragão sai de Salvador direto para o Rio de Janeiro, onde joga pela Copa do Brasil

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, domingo (13), o Atlético-GO viajou para o Rio na tarde desta segunda (14), onde o Dragão inicia a 4ª fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (16), diante do Fluminense, no Maracanã. Na verdade, a delegação atleticana voltou à capital carioca, pois nela jogou na semana passada, quando venceu o Vasco (2 a 1). O Dragão ficará no...