Esporte Atlético-GO terá time misto contra Grêmio Anápolis O zagueiro Michel, de 19 anos, deve ser uma das novidades na equipe titular dirigida pelo técnico Eduardo Souza

Praticamente definido para o primeiro jogo com portões fechados, neste sábado (14), diante do Grêmio Anápolis, no Estádio Olimpico, o Atlético-GO terá dois ou até três atletas titulares - o volante Edson, o atacante Renato Kayzer e, em dúvida, o goleiro Kozlinski -, e o retorno do volante, agora lateral direito, Moacir -, e a estreia do zagueiro Michel, de 19 anos, q...