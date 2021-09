Esporte Atlético-GO terá semana decisiva e de cobranças após a derrota para São Paulo Resultado colocou fim à invencibilidade do Atlético-GO, que durou sete rodadas na Série A

A derrota de 2 a 1 do Atlético-GO para o São Paulo neste domingo (19), no Morumbi, não tem nenhuma anormalidade em termos de resultados diante do time paulista. Afinal, o Dragão não se dá bem contra o tricolor, fora. O que o revés mostra, e isso será pauta das cobranças internas durante a semana, são os erros cometidos pela equipe atleticana nos últimos jogos e a neces...