Esporte Atlético-GO terá sócios no jogo com a Chape Clube afirma que CBF autorizou que o rubro-negro leve os sócios na partida no Accioly

O Atlético-GO voltará a jogar em casa, no Estádio Antônio Accioly, neste sábado (21), com um público extra. O Dragão receberá a Chapecoense, a partir das 17 horas, com a presença de alguns sócios-proprietários do clube. A decisão, segundo o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, se deu com a autorização da CBF. Na vitória do Dragão sobre o Bahia (2 a 1), no últ...