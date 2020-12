Esporte Atlético-GO terá pelo menos dois desfalques para jogo contra o Vasco Gilvan e Dudu receberam o terceiro cartão amarelo e não encaram o time carioca, João Victor e Natanael, lesionados, também podem ficar de fora da partida

O próximo jogo do Atlético-GO será apenas no dia 7 de janeiro de 2021, mas o técnico Marcelo Cabo já sabe que terá pelo menos dois desfalques para o duelo contra o Vasco, válido pela 28ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Gilvan e o lateral direito Dudu receberam o terceiro cartão amarelo, durante a derrota para o Grêmio, por 2 a 1, e serão desfalques contra o Vasco, no Accioly, no retorno da Série A depois da virada de ano. Outra dupla qu...