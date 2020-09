Esporte Atlético-GO terá outra reunião para resolver "caso do Jorginho" A intenção do presidente do Dragão, Adson Batista, é contornar a situação para poder contar com o principal jogador do clube durante a Série A

Outro encontro entre o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, e o representante do meia Jorginho, o empresário Tiago Bastos, será realizado neste sábado (5), no CCT do Dragão. No início da noite de sexta sexta-feira (4) houve uma longa reunião entre as partes, mas que não resolveu o impasse do jogador com o clube rubro-negro. A intenção de Adson Batista é contorn...