Esporte Atlético-GO terá novidade no banco contra RB Bragantino João Paulo Sanches assume comando à beira do campo no lugar de Eduardo Souza, expulso contra o Flu

O Atlético-GO terá o treinador João Paulo Sanches como principal novidade para o duelo desta terça-feira (12) contra o RB Bragantino, na abertura da 26ª rodada da Série A. Com a expulsão do interino Eduardo Souza no empate sem gols com o Fluminense, o comandante do Dragão diante do Massa Bruta será o outro auxiliar da comissão técnica permanente do clube rubro-negro.S...