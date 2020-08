Esporte Atlético-GO terá mais tempo para remontar time da estreia na Série A Clube vai fazer primeiro jogo só na 2ª rodada, contra o Flamengo, por causa do adiamento da partida contra o Corinthians

O Atlético-GO espera aproveitar a semana que terá, até a estreia na Série A do Brasileiro, no dia 12 de agosto, para remontar equipe que recebe o badalado Flamengo, no Estádio Olímpico. Como o jogo de domingo, com o Corinthians, foi adiado pela CBF - o adversário decide o título do Paulistão -, o Dragão ganhará pelo menos mais três dias para reajustar o time atletica...