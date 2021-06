Esporte Atlético-GO terá duelo direto para se manter no topo Dragão encara o Fortaleza, líder da Série A, no Estádio Antônio Accioly na próxima quinta-feira (17)

Com um jogo a menos em relação a oito equipes que estão na primeira metade da tabela, o Atlético-GO enfrentará o Fortaleza nesta semana, na quinta-feira, no Estádio Antônio Accioly. O time goianiense depende dele para se manter na faixa de classificação para a Copa Libertadores e confirmar o bom momento na temporada. Com 100% de aproveitamento após dois jogos dispu...