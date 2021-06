Esporte Atlético-GO terá chave difícil no Brasileiro Sub-20 Dragão enfrenta Palmeiras, Fluminense, Flamengo, São Paulo e Atlético-MG

O Atlético-GO disputará, a partir do final de junho, o Campeonato Brasileiro Sub-20, que terá 20 clubes. No torneio nacional, o Dragão terá jogos contra clubes que são referências nas categorias de base nas rodadas iniciais. O time rubro-negro estreia em casa no dia 27 de junho, diante do Palmeiras - o local e o horário da partida não foram definidos p...