Esporte Atlético-GO tenta manter "fama de mau" como visitante Com dois jogos fora de casa pela frente, Atlético-GO quer aproveitar bom rendimento como visitante para pontuar mais. Clube é o quarto que mais pontuou sem ter o mando de campo

Após 12 jogos no 1º turno da Série A, equivalentes a um terço da competição, o Dragão se coloca numa faixa intermediária da classificação, com 14 pontos. O Dragão está naquela situação em que, se vencer a partida seguinte, vai se aproximar da parte mais alta do torneio (G4), mas, se perder, se aproxima da turma dos ameaçados ao descenso (Z4). Nesse cenário, os melhores núm...