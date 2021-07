Esporte Atlético-GO tenta acerto com atacante paraguaio Brian Montenegro tem 28 anos e estava emprestado ao Independiente Del Valle

O Atlético-GO tem uma negociação bem encaminhada para fechar a contratação do atacante paraguaio Brian Montenegro, de 28 anos. O jogador está vinculado ao Olímpia (Paraguai), mas estava emprestado ao Independiente Del Valle (Equador), no qual fez dez gols em 26 jogos. A informação foi publicada pelo jornalista Bruno Andrade e confirmada pela reportagem do POPULA...