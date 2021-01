Esporte Atlético-GO tem um desfalque por Covid-19 e perde quatro reservas em Belo Horizonte Partida vale pela 30ª rodada do Brasileiro e será disputada daqui a pouco, às 18h15

O Atlético-GO viajou para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG no início da noite deste domingo (17), sem um atleta cujo resultado do teste RT-PCR deu positivo para Covid-19. Ele não teve o nome revelado pelo clube, está assintomático, em isolamento social e se recupera em casa, de acordo com informações do clube. No Dragão, é o segundo caso registrado ...