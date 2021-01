Esporte Atlético-GO tem um caso de Covid-19 no elenco O nome do jogador não foi revelado, mas a informação do clube é de que está assintomático, em isolamento social, monitorado pelo departamento médico e passa bem

O Atlético-GO teve, neste começo de ano, o primeiro caso de Covid 19 dentro do elenco. O nome do jogador não foi revelado, mas a informação do clube é de que está assintomático, em isolamento social, monitorado pelo departamento médico e passa bem. Nesta semana, houve testes de RT-PCR, realizados na terça-feira com 18 atletas. Assim, está fora do jogo desta quinta...