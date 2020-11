Esporte Atlético-GO tem tempo para trabalhar antes do clássico local na elite Dragão tem nove dias de preparação para o próximo jogo pela Série A do Brasileiro

Apresentado no dia 13 de novembro em seu retorno ao Atlético-GO, o técnico Marcelo Cabo terá mais um pouco de tempo para implantar suas ideias ao elenco. Pela segunda vez desde que chegou ao Dragão, o treinador terá nove dias para preparar a equipe. Desta vez, o alvo é o clássico contra o Goiás no dia 7 de dezembro.A reestreia de Marcelo Cabo foi no empate com o Flamengo,...