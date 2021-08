Esporte Atlético-GO tem semanas abertas para acirrar competição interna

No calendário do Atlético-GO, até o final do ano, só resta a disputa da Série A. A comissão técnica, depois de conviver com a sequência intercalada de partidas pela Copa do Brasil e do Brasileirão, terá mais tempo disponível para preparar o elenco. Desde o empate de 0 a 0 com o Ceará, pela 15ª rodada, no domingo passado (8), até a 20ª rodada, o Dragão poderá usufruir...