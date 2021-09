Esporte Atlético-GO tem retrospecto ruim, fora, contra o próximo adversário

O Atlético-GO ampliou para sete a sequência de partidas sem vencer em casa, pela Série A, após empate de 1 a 1 com o Corinthians, no fim de semana. Mas o Dragão apresenta desempenho ruim, fora, diante do São Paulo, próximo adversário pelo Brasileirão. A equipe atleticana buscará a primeira vitória como visitante sobre o São Paulo, domingo (19), às 16 horas, no Morumbi.De...