Esporte Atlético-GO tem prova de fogo contra líder Fortaleza Atlético-GO recebe o Fortaleza em partida que medirá forças de equipes em ascensão no cenário nacional

Em momentos bons, de evolução e crescimentos econômico e administrativo, e de resultados positivos dentro de campo nos últimos jogos, Atlético-GO e Fortaleza colocam a condição de clubes emergentes à prova na noite desta quinta-feira (17), no Estádio Antônio Accioly, a partir das 19 horas. Ambos chegam à partida invictos, com 100% de aproveitamento, mas com a diferença...