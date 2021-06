Esporte Atlético-GO tem partida adiada em Cuiabá por causa da Copa América Duelo entre Dragão e Cuiabá seria disputado na próxima segunda-feira (14), pela 3ª rodada do Brasileirão

Após a partida desta quarta-feira (9), pela 3ª fase da Copa do Brasil, o Atlético-GO terá um intervalo de oito dias para recuperar jogadores e se preparar para a sequência da temporada. Isso porque a CBF comunicou o adiamento do jogo que o Dragão disputaria na segunda-feira (14), diante do Cuiabá-MT, na Arena Pantanal, às 20 horas. A partida é válida p...