Esporte Atlético-GO tem opções diversas para os flancos Atlético-GO tem baixa com saída de Natanael, mas comissão técnica fica com seis opções para as laterais

Na quarta-feira (20), a diretoria do Atlético-GO anunciou a decisão de rescindir contrato do lateral esquerdo Natanael, de 30 anos e o mais experiente atleta da posição no elenco. A saída do jogador abre novo espaço entre os especialistas do setor, assim como há uma concorrência aberta na lateral direita. Os candidatos à titularidade têm o restante desta temporada par...