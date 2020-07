Esporte Atlético-GO tem novo teste para evoluir antes da Série A Equipe que enfrenta Cuiabá não terá Jorginho, com sintomas de gripe, segundo o clube

Na agenda de quatro jogos-treino antes de estrear no Brasileiro, em 9 de agosto, o Atlético-GO disputará o penúltimo deles na tarde desta quarta-feira (29), às 15 horas, no CT do Dragão. Será diante do Cuiabá-MT, que se prepara, com dificuldades para treinar, para a disputa da Série B. Será a primeira partida interestadual do time atleticano após a paralisação do futebol, em ...