Esporte Atlético-GO tem nome no radar pra reforçar equipe na temporada Volante do Grêmio está com a negociação mais adiantada e pode ser uma das contratações do Dragão. Jogador é elogiado por presidente, que reforça gostar do perfil

Dois jogadores são especulados para reforçar o Atlético-GO quando a temporada for retomada após paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus: o do volante Matheus Frizzo, de 21 anos e que está no Grêmio-RS, e do lateral direito Jonathan, de 27 anos e velho conhecido do clube, no qual atuou de 2016 até ano passado, com 104 partidas, dois títulos - Série B (2016) e...