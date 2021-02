Esporte Atlético-GO tem missão difícil contra campeão da América Fora de casa e contra rival qualificado, Dragão quer ser protagonista na penúltima rodada da Série A

Em seu penúltimo jogo na Série A do Brasileiro de 2020, o Atlético-GO quer o protagonismo, no início da noite de segunda-feira (22), contra o Palmeiras. A missão é difícil. O Dragão não vence há três rodadas na elite nacional e terá pela frente, no Allianz Parque, o atual campeão da Copa Libertadores, do Paulistão 2020 e finalista da Copa do Brasil. Bem próximo de garan...