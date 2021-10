Esporte Atlético-GO tem missão de parar xará mineiro, líder do Brasileiro Dragão enfrenta o clube alvinegro no Accioly, domingo (17), a partir das 18h15

Em uma campanha marcada pela irregularidade nas últimas rodadas, o Atlético-GO terá missão mais difícil ainda neste domingo (17), quando enfrenta o Atlético-MG, que está na liderança da Série A do Brasileiro com 56 pontos. Os xarás, o goiano e o mineiro, jogam às 18h15, no Estádio Antonio Accioly, onde o Dragão não vence há dez partidas - já foram sete empates e três ...