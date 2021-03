Esporte Atlético-GO tem menor número de contusões na Série A em levantamento de site Foram 16 casos no clube goiano. A lista tem o Grêmio na liderança com 47 ocorrências

O Atlético-GO, além da boa campanha na Série A do Brasileirão 2020, fechou a temporada da competição com um dado positivo - entre os 20 times da elite nacional, o Dragão foi o que menos teve lesão durante o torneio. Foram apenas 16 casos registrados no departamento médico rubro-negro, enquanto o Grêmio liderou a lista com 47 ocorrências. O levantamento foi realizado pel...