Esporte Atlético-GO tem melhor média defensiva entre times da Série A Goleiro Fernando Miguel prevê evolução no quesito e diz que número é resultado do entrosamento entre os setores da equipe

Entre os 20 clubes da Série A, considerando todas as competições, o Atlético-GO tem a melhor média defensiva: 0,48 gol sofrido por partida. O número fica em maior evidência se comparado com todos os 168 times em atividade nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro, na qual o Dragão só fica atrás da Aparecidense, que tem 0,47 e disputou 19 duelos - a equipe rubro-negra...