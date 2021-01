Esporte Atlético-GO tem maratona para testar elenco e dar rodagem a jogadores Duas competições serão inseridas no calendário rubro-negro em janeiro, mas clube vai contar com reforço do sub-20

O Atlético-GO terá uma maratona de jogos em janeiro de 2021, mas vai ter diferentes elencos para se dividir nos de nove a dez jogos em 25 dias que pode fazer no mês. Além de disputar seis partidas pela Série A do Brasileiro, o Dragão tem agendados mais dois compromissos pela 1ª fase do Goianão e, ainda, a estreia pela Copa Verde, torneio que o time atleticano vai jogar pela ...