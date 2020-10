Esporte Atlético-GO tem mais dois jogos para fazer seu melhor 1º turno Em outras quatro edições da elite na era de pontos corridos, o máximo de pontos nos primeiros 19 jogos foi 25

Nos dois jogos que faltam para o Atlético-GO no 1º turno do Campeonato Brasileiro, o clube poderá superar a melhor marca dele na primeira metade das edições que disputou da elite nacional na era de pontos corridos, o que se deu na temporada 2011, quando fez 25 pontos e caminhou firme, no 2º turno, para se garantir sem sustos na Série A e ainda garantir, como bônus, a p...