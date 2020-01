Esporte Atlético-GO tem elenco jovem e prioriza Copa do Brasil Só com 2 atletas com mais de 30 anos e 9 caras novas, Dragão prioriza torneio nacional no início deste ano

Sem nomes de peso anunciados, mas apostando nas contratações consideradas criteriosas, o Atlético inicia pré-temporada com elenco jovem - só Gilvan e Moacir têm mais de 30 anos -, 12 jogadores da temporada passada, nove caras novas, um técnico interino e a Copa do Brasil tratada como prioridade no início do ano considerado “maior desafio da vida”, diante dos “gigantes”,...