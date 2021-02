Esporte Atlético-GO tem caso de Covid-19 e desfalques antes de enfrentar Palmeiras Intenção do técnico Marcelo Cabo era ter força máxima contra o alviverde paulista e usar um time alternativo contra o Coritiba, quinta, no encerramento do Brasileiro

O Atlético-GO terá três desfalques no penúltimo jogo do time pela Série A do Brasileiro, no início da noite desta segunda-feira (22), diante do Palmeiras, na Allianz Arena, em São Paulo. O goleiro Jean, o zagueiro Éder e o lateral esquerdo Natanael foram vetados pelo departamento médico. Dois deles estão em recuperação de dores musculares e outro foi testado positivo p...