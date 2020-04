Esporte Atlético-GO suspende contratos de trabalho de funcionários Dragão utilizou da medida provisória do Governo que permite esse tipo de decisão em tempos de pandemia do coronavírus

Em meio às dificuldades financeiras, o Atlético decidiu suspender os contratos de trabalho de 60% do quadro funcional do clube. O Dragão utilizou da medida provisória do Governo que permite esse tipo de decisão em tempos de pandemia do coronavírus. A medida deve vigorar enquanto o futebol estiver paralisado. Além disso, atinge setores como as categorias de base, ...