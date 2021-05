Esporte Atlético-GO supera o Grêmio e vence a 1ª no Brasileiro Sub-17 Com dois gols do atacante Samuel, Dragão passou pelo tricolor gaúcho, fora de casa, na 4ª rodada da competição nacional

Fora de casa, o Atlético-GO venceu o Grêmio e conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Sub-17, neste sábado (29). O Dragão contou com o inspirado atacante Samuel, para superar o tricolor gaúcho no CT Hélio Dourado, na 4ª rodada da competição nacional. O camisa 9 marcou os dois gols do triunfo de 2 a 1 contra os donos da casa - Kauan Kelvin descontou. O Grêmio começou...