Esporte Atlético-GO sucumbe para argentinos do Atlético-MG Com facilidade e em noite dos argentinos, Zaracho e Nacho, Atlético-MG goleia Dragão no Mineirão

No histórico do Atlético-GO na elite do Campeonato Brasileiro, um dos algozes é o Atlético-MG, adversário que o time goiano venceu só uma vez. A história se repetiu novamente na noite desta quinta-feira (1º), em Belo Horizonte. O Galo novamente se mostrou duro diante do Dragão e cantou no terreiro preferido, o Mineirão, e fez o suficiente para abrir boa d...