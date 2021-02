Esporte Atlético-GO sofre virada do Brasiliense e cai na Copa Verde Dragão sai na frente em Taguatinga-DF, mas vê equipe do Distrito Federal crescer e avançar para semifinal da competição regional

O Atlético-GO se despediu com derrota da Copa Verde na tarde deste domingo (7). O Dragão foi batido de virada pelo Brasiliense-DF por 3 a 1, no Estádio Serejão,, em Taguatinga-DF, no segundo e último jogo das quartas de final do torneio regional. Estreante, o time atleticano fecha a participação com uma vitória (5 a 1 no Sinop-MT) e duas derrotas (2 a 1 e 3 ...