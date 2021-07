Esporte Atlético-GO sofre pressão, mas bate o Santos na Vila Belmiro e se reabilita Dragão marca com Zé Roberto, de pênalti, e segura equipe paulista para voltar a vencer

O Atlético-GO jogou mais recuado, sofreu a pressão na maioria da partida, teve menos posse de bola e chances de gols. Mas deixou a Vila Belmiro, na noite deste domingo (25), com a vitória de 1 a 0 sobre o Santos, os três pontos e a reabilitação na Série A do Brasileiro. O Dragão repetiu o resultado do ano passado, no mesmo lugar e situação parecida, pois v...